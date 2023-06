Calcio: prima mossa della nuova Samp, torna il portiere Falcone

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Prima mossa di mercato per la Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che riporta a Genova Wladimiro Falcone. La società blucerchiata ha esercitato il contro-riscatto dopo che il portiere era stato riscattato dal Lecce il 16 giugno: un investimento importante, circa quattro milioni, per il ragazzo che è stato tra i protagonisti della salvezza della squadra pugliese nella scorsa stagione.

Falcone ha collezionato 38 presenze nell'ultimo campionato di serie A ed è stato il giocatore più utilizzato dal tecnico dei salentini, Marco Baroni conquistando anche la convocazione nella nazionale maggiore a marzo. Da capire se sarà lui il portiere titolare nella prossima stagione in B, visto che Emil Audero ha molte richieste nella massima serie. (ANSA).