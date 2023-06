Bankitalia, in Liguria aumento utenze maggiore rispetto Italia

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Nel 2022 i consumi in Liguria sono aumentati grazie anche al positivo andamento del mercato del lavoro, ma l'incremento è stato frenato dal rialzo dell'inflazione (13,6% in regione a dicembre 2022), che ha interessato soprattutto le componenti di spesa legate all'abitazione e alle utenze, la cui incidenza sul totale in Liguria è superiore rispetto all'Italia "e che pesano maggiormente nel paniere di consumo delle famiglie meno abbienti". Lo ha detto Daniela Palumbo, direttore della sede genovese della Banca d'Italia presentando il rapporto annuale sull'economia della Liguria.

"Essendo migliorata l'occupazione sono cresciuti anche i redditi da lavoro che rappresentano l'80% dei redditi disponibili - ha aggiunto Davide Revelli, responsabile divisione analisi e ricerca economica della sede di Genova della Banca d'Italia -. Le famiglie hanno avuto più risorse da poter spendere ma si sono trovate a fronteggiare un aumento consistente dei prezzi a un livello che non si vedeva dagli anni 80. Le famiglie spendono soprattutto per acquistare beni alimentari, per l'abitazione e le utenze e una particolarità della nostra regione è che quest'ultima componente, che ha segnato l'aumento più consistente dei prezzi nel 2022, è superiore rispetto alla media nazionale". (ANSA).