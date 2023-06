Bankitalia, con Pnrr 2mila occupati/anno in Liguria in edilizia

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Le risorse assegnate alla Liguria dal Pnrr potrebbero attivare in media ogni anno, dal 2023 al 2026, un'occupazione di 2mila lavoratori. Duemila in più (l'8,4%), rispetto al 2019, dicono le stime elaborate dalla sede genovese della Banca d'Italia. A fine gennaio in Liguria sono stati assegnati 1,9 miliardi per la realizzazione di opere pubbliche e private nelle costruzioni, il 4,3% del totale nazionale, ricorda lo studio, e ogni anno le risorse assegnate genererebbero un aumento di valore aggiunto e occupazione. Più in generale le risorse complessivamente assegnate alla Liguria dal Pnrr insieme al fondo complementare arrivano a 4,9 miliardi.

"Cioè circa il 4,9% del totale nazionale - ricorda Daniela Palumbo, direttore della sede di Genova della Banca d'Italia -.

Noi ci aspettiamo molto, anche perché dalla realizzazione di questi investimenti dipenderà il futuro della Liguria". (ANSA).