Aggredisce anziano per rubargli scooter, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Ha aggredito un anziano davanti all'ospedale Galliera per rubargli lo scooter su cui stava andando verso casa. È successo ieri pomeriggio. La polizia è riuscita a bloccare il rapinatore e ad arrestarlo: si tratta di un uomo di 27 anni.

L'anziano, secondo quanto ricostruito, stava procedendo a bordo della due ruote quando, all'altezza del pronto soccorso, gli si è parato davanti un uomo che lo ha prima minacciato e poi colpito con lo specchietto di un'altra moto riuscendo a farlo scendere e a sfilargli lo scooter. L'uomo è stato fermato da alcuni passanti e dal personale medico. Sul posto sono intervenute le volanti della questura che hanno trovato la vittima sanguinante. A quel punto per il giovane, che la sera prima era stato già denunciato per ubriachezza e danneggiamento, sono scattate le manette. (ANSA).