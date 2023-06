Nel primo trimestre dell'anno +4,8% di occupati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Secondo l'Istat, in Liguria l'occupazione aumenta del 4,8% nel primo trimestre dell'anno (27954 contratti), rispetto allo stesso periodo del 2022.

L'occupazione passa da 584.318 unità del primo trimestre 2022 alle 612.272 del primo trimestre 2023. "Si tratta di un aumento più elevato rispetto a quello dell'Italia (+2,3%, +512.594 unità) e a quello del Nord Ovest (+2,2%, +147.426 unità). Il tasso di occupazione ligure sale dal 62,7% al 65,4%. La crescita è dovuta ad una vitalità nuova del sistema produttivo, agli investimenti nel turismo, nel manifatturiero, nei servizi. A questo nuovo modello economico vanno aggiunte le politiche regionali per l'occupazione", afferma il presidente Giovanni Toti. "In Liguria - prosegue - i disoccupati diminuiscono, da 60.593 del primo trimestre 2022 a 44.867 del primo trimestre 2023 (-26,0%, -15.726 unità), una flessione più marcata rispetto alla media nazionale (-3,5%, -76.389 unità) e del Nord Ovest (-16,3%, -72.598 unità). Il tasso di disoccupazione ligure scende dal 9,4% al 6,8%".

L' occupazione ligure si caratterizza per la crescita del 10,7% della componente femminile (+26.396 unità), a fronte di un incremento più modesto di quella maschile (+0,5%, +1.558 unità); un incremento più forte del lavoro dipendente (+6,1%, +26.681 unità), anche se sale quello indipendente (+0,9%, +1.274 unità); la crescita dell'industria (+6,2%, +7.967 unità), con il manifatturiero che sale del 6,8% (+5.502 unità); la crescita complessiva del comparto dei servizi (+4,7%, +21.055 unità); l'aumento nel settore commercio, alberghi e ristoranti (+4,5%, +5.869 unità).

C'è una frenata in agricoltura con una diminuzione dell'11,9% (-1.068 unità), dovuta soprattutto alla contrazione del lavoro indipendente.

"La ripresa dell'occupazione in Liguria - dice l'assessore al Lavoro Augusto Sartori - è un fatto consolidato. I momenti di recessione causati dalla pandemia sono alle spalle e il futuro è roseo anche grazie alle misure regionali. Penso agli incentivi del Patto del Lavoro nel Turismo che consentono maggiore stabilità tra i lavoratori e ai programmi Garanzia Giovani".

(ANSA).