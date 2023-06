Mangia fiore velenoso, escursionista finisce in ospedale

(ANSA) - VARESE LIGURE, 18 GIU - Credeva di aver mangiato fiori di acacia invece ha ingerito fiori di maggiociondolo conosciuto anche come Labruno. Finisce in ospedale un 52enne genovese che oggi durante una escursione sul monte Gottero ha degustato dei fiori della pianta tossica, subito si è sentito male con crampi agli arti, vomito e sudori freddi, sul posto i volontari della Croce Verde di Varese Ligure che individuato l'agente tossico hanno predisposto la profilassi e accompagnato l' incauto ambientalista in ospedale.

I fiori di maggiociondolo sono velenosi anche per gli animali: ad esempio le mucche che mangiando le gemme produrrebbero latte tossico. In base alla quantità ingerita i fiori possono portare anche alla morte. I medici dell' entroterra raccomandano agli escursionisti di evitare di ingerire fiori o erbe se non sono certi della natura (ANSA).