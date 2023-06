Due prostitute aggredite da minorenni per rapinarle

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Due giovani prostitute romene sono state aggredite la scorsa notte da ragazzi stranieri che volevano rapinarle. Gli episodi sono accaduti a poco tempo di distanza in via Pellegni al Campasso. Una rapina è riuscita, un'altra no per la reazione della donna che poi ha chiamato la polizia. La giovane ha descritto i due aggressori, che volevano portarle via la borsa, come nordafricani. Ma la sua reazione li ha messi in fuga. All'arrivo delle volanti della polizia, però un'altra donna, ha raccontato agli agenti che poco prima un gruppo di ragazzini stranieri, probabilmente minorenni, le aveva strappato dal polso un bracciale d'oro. (ANSA).