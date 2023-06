Un grande Luisi conclude la stagione sinfonica al Carlo Felice

Festosa conclusione, ieri sera, della stagione sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova.

Nell'ambito del ciclo "Novecenti", Fabio Luisi ha diretto un programma incentrato su Schoenberg e Mahler. Del primo il giovane e solido pianista Alessandro Taverna ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra op. 42 che, se non è un capolavoro, offre tuttavia momenti interessanti nel rapporto fra strumentale e solista. Ineccepibile la prova del pianista e attenta la direzione di Luisi che ha poi offerto una magistrale lettura della Quinta Sinfonia di Mahler.

Luisi è uno specialista del mondo musicale tedesco fra Ottocento e Novecento da Bruckner a Mahler e Strauss. E ieri se ne è avuta conferma. Una interpretazione, la sua, di forte tensione emotiva, vibrante, poderosa, ma mai enfatica, asciutta e controllata nelle dinamiche, estremamente chiara nella restituzione del fitto intreccio contrappuntistico che costituisce una delle cifre caratteristiche di questo lavoro.

Da citare in particolare l'Adagietto che Luisi ha eseguito con estrema sensibilità e perfetto controllo del suono orchestrale. Gli applausi finali sono stati interminabili e meritati. (ANSA).