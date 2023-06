Su Provinciali di Città metropolitana stop a cantieri in weekend

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Saranno rimossi sulla rete delle strade provinciali tutti i cantieri stradali con restringimenti o sensi unici alternati regolati da impianto semaforico, secondo la comunicazione inviata dalla direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova a tutte le ditte che eseguono i lavori sulla viabilità provinciale. Il provvedimento prevede strade libere dai cantieri dalle ore 18 del venerdì alle ore 8 del lunedì successivo, agevolerà gli spostamenti nei giorni di maggiore afflusso turistico e resterà attivo fino al 30 settembre. Il provvedimento è già in vigore.

"La rimozione dei cantieri stradali nel fine settimana agevolerà il traffico privato, in crescita nel corso dei week-end, con conseguente riduzione dei disagi per i conducenti e il miglioramento della sicurezza stradale", spiega Franco Senarega, Consigliere Delegato alla Viabilità per la Città Metropolitana. "È evidente anche l'effetto volano di questo provvedimento sul territorio, grazie all'agevolazione degli spostamenti turistici e alle ricadute economiche sulle attività commerciali. Non dimentichiamo inoltre - conclude Senarega - che l'interruzione dei cantieri nel weekend offre un ambiente più tranquillo per i residenti contribuendo nel contempo a ridurre i disagi provocati dai semafori attivi in assenza di lavorazioni" (ANSA).