Spezia inaugura al Lia mostra con La Crocifissione di Brueghel

E' stata inaugurata alla Spezia la mostra 'Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti'. E' aperta al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Rossana Vitiello e con allestimento a cura di Emanuele Martera. Oltre a opere significative dell'artista è esposto il dipinto raffigurante la Crocifissione di cui è terminato un lungo intervento di restauro presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova.

Il capolavoro fiammingo, arrivato nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo Magra nel 1890 ha una storia recente costellata di eventi drammatici, tra furti e tentativi di furto, che hanno evidenziato, ancora una volta, l'importanza delle attività di tutela e di prevenzione.

La presenza in mostra della Crocifissione della chiesa di Saint Séverin di Parigi permette un confronto mai fatto prima, iconografico e stilistico, tra due esempi di questo soggetto, mentre la Salita di Cristo al monte Calvario delle Gallerie Estensi di Modena testimonia il successo di questo tema già alla fine del Cinquecento. Le figure tratte dal contesto contadino che partecipano al soggetto religioso si ritrovano con continuità anche in altre opere della bottega di Pieter Brueghel legate alla pittura di genere, come attesta in mostra La kermesse di San Giorgio proveniente dal Museo Nazionale di Pisa.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha detto che "la Crocifissione di Peter Brueghel il Giovane è di inestimabile valore. Siamo contenti di poterla esporre in occasione di questa mostra, insieme ad altre opere della stessa scuola. Ricordo la vicenda che ha permesso di proteggere l'opera dal tentativo di furto del 2019 e ringrazio i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, Don Alessandro Chiantaretto, parroco della chiesa di Castelnuovo Magra Santa Maria Maddalena, ma colgo l'occasione anche per ringraziare la famiglia Lia per il rinnovo della convenzione". (ANSA).