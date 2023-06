In tremila colorano il corteo del "La Spezia Pride"

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 GIU - Circa tremila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato oggi al corteo di La Spezia Pride, per i diritti della comunità Lgbtqia+. La manifestazione colorata è partita da piazza Brin ed ha attraversato il centro cittadino per fare il suo arrivo alla Pinetina, dove la festa continuerà anche questa sera.

Cinque carri hanno accompagnato il lungo fiume di persone, tra cartelli e musica. In corteo c'erano tra le personalità Stephanie Glitter, Isabella Borelli, Daphne Bohemien, Lilly Love. Tra i politici l'europedutato del Pd Brando Benifei, in consigliere regionale Dem Davide Natale, il segretario provinciale del Pd Iacopo Montefiori, il membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista Jacopo Ricciardi.

"Il Pride è politica - ha detto Valentina Bianchini di Raot -. Rivendichiamo il diritto di esistere liberi di essere come siamo". Per il segretario provinciale della Cgil "le lotte per i diritti della comunità LGBTQIA+ si intrecciano in modo indissolubile con quelle per il lavoro, contro la precarietà, contro il razzismo, per la pace, contro i vecchi e nuovi fascismi".

"Alla tempeste di guerra preferiamo gli arcobaleni" ha rimarcato Ricciardi per Rifondazione. (ANSA).