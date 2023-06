Guzzanti e Vigorito aprono Comicity al Teatro Stradanuova Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti, Lundini e i Vazzanikki, Puglisi, Paci, Cappai sono alcuni dei comici che danno vita anche quest'anno al Comicity Festival di Genova diretto da Eleonora D'Urso e organizzato da Interno19, associazione che durante l'anno gestisce, in partnership con il Comune di Genova, Stradanuova Teatro Centrale.

Il Festival della comicità intelligente nasce con lo scopo di offrire al pubblico un osservatorio sulla comicità, per capire cosa fa ridere e perché e quest'anno gli eventi si terranno per la maggior parte all'aperto oltre che al Teatro di Stradanuova.

Il festival prende il via il 6 luglio con Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti in "La Scoria Infinita", un comedy show costruito con storie realmente accadute Tratto dal libro di Arianna Gaudio (edizioni Strade Bianche/Stampa Alternativa) e dall'omonimo podcast prodotto da Cristina Spinelli e Emanuela Semeraro. Da segnalare, in particolare, l'8 luglio Francesca Puglisi con "Ccà nisciuno è fisso", un monologo sul tema della precarietà. Il testo è stato finalista al premio "Anima e corpo del personaggio femminile", Il 13 luglio Sandro Cappai in "Non si muore così facilmente" e Enzo Paci in "Paci e bene". (ANSA).