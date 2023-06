Rapallo prepara le feste per la Madonna, attrazione dell'estate

Rapallo si prepara a festeggiare la santa patrona Madonna di Montallegro, dall'1 al 3 luglio, nel 466° anniversario dell'Apparizione al contadino Giovanni Chichizola, il 2 luglio 1557, festa che ogni anno richiama migliaia di visitatori e diventa una attrazione speciale per i turisti, soprattutto per gli spettacoli pirotecnici, ma anche quest'anno deve fare i conti con il poco fortunato cantiere di messa in sicurezza del torrente San Francesco, opera che tra ritardi e cambi di ditte sta tenendo in scacco la viabilità cittadina da anni. Confermati i tradizionali appuntamenti sacri con la novena notturna al santuario di Montallegro, la processione per le vie cittadine con l'esposizione del quadretto miracoloso della Madonna che dovrà però cambiare percorso proprio in virtù delle chiusure delle strade per i lavori infiniti del cantiere.

I fuochi d'artificio e gli spari dei mortaretti a cura dei Sestieri cittadini assicurano lo spettacolo per i tre giorni ma, altra novità legata ai lavori, non sarà possibile chiudere al traffico il lungomare; residenti e ospiti dovranno accontentarsi del marciapiede. Unica eccezione la sera del 3 luglio per il passaggio della processione. Tra le attrazioni, l'immancabile 'incendio' dell'Antico Castello con uno spettacolo pirotecnico estremamente suggestivo.

Proprio oggi, giorno in cui il comune ha presentato le celebrazioni, il Circolo della Pulce ha denunciato lo stato in cui versa la mulattiera che conduce al santuario, strada percorsa da centinaia di pellegrini soprattutto in questo giorni. Il Circolo, sempre molto attento alle vicende cittadine, chiede un intervento strutturale urgente prima che il tracciato, tra cinghiali e bikers, diventi irrecuperabile.

"Grazie alle istituzioni, alle forze dell'ordine, al mondo del volontariato, al lavoro sinergico di tante realtà riusciamo a tramandare le nostre tradizioni, nonostante le difficoltà organizzative incontrate" ha commentato il sindaco Carlo Bagnasco. (ANSA).