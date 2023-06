Minacciò cassiera con bottiglia di acido, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Aveva minacciato una cassiera del supermercato mostrandole una bottiglia di acido dicendosi pronto a rovesciargliela addosso se non gli avesse consegnato i soldi.

La polizia è riuscita a rintracciare il presunto rapinatore e ad arrestarlo. Si tratta di un uomo di 50 anni, di Genova. La rapina era avvenuta lo scorso 19 maggio al Basko di via Travi a Sestri Ponente. L'uomo, Roberto Florulli, si sarebbe presentato alla cassa del supermercato con una bottiglia di acido muriatico aperta, minacciando la cassiera. La ragazza, terrorizzata, aveva consegnato i mille euro che aveva in cassa. Sul posto erano arrivate le volanti che avevano avviato le ricerche mentre le indagini erano poi passate alla squadra mobile.

Gli investigatori del commissariato Prè hanno invece arrestato una coppia, Gabriele Flora e Ana Maria Souza Dos Santos Daldello che avrebbero scippato una donna di 73 anni lo scorso aprile. L'anziana stava passeggiando con un amico in vico delle Monachette quando i due le hanno strappato la borsa per poi allontanarsi nei vicoli. Gli investigatori sono arrivati a individuare gli autori dei due episodi grazie alle telecamere di videosorveglianza. (ANSA).