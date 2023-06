Falsi Modigliani: tutti assolti, ma alcune opere fasulle

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Tutti assolti gli imputati nel processo sui presunti quadri falsi di Modigliani sequestrati nel 2017 a Genova durante una mostra a Palazzo Ducale, anche se alcune opere sono state ritenute fasulle. L'udienza si è aperta con la notizia della morte, quattro giorni fa a New York, del principale imputato Joseph Guttman, mercante d'arte di 81 anni.

I suoi legali, gli avvocati Massimo Boggio e Massimo Sterpi, hanno chiesto comunque l'assoluzione nonostante il decesso "per onorare la sua memoria e ricostruire la sua reputazione". Il giudice Massimo Deplano ha assolto i sei imputati perché "il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato".

Le tele saranno restituite ai proprietari ma per quelle considerate false ci sarà una apposita dicitura.

A processo, a vario titolo, per truffa, falso, ricettazione e contraffazione di opere, c'erano Massimo Zelman, presidente di Mondo Mostre Skira, che imbastì l'esposizione; Joseph Guttmann, mediatore originario dell'Ungheria con base a New York e proprietario di molte delle opere sequestrate; Rudy Chiappini, italiano trapiantato in Svizzera, curatore; Nicolò Sponzilli, direttore mostre Skira; Rosa Fasan, dipendente Skira; Pietro Pedrazzini, scultore svizzero, proprietario di "Ritratto di Chaim Soutine" che agli occhi degli investigatori piazzò come autentico pur sapendolo finto. La Fondazione Palazzo Ducale si era costruita parte civile tramite l'avvocato Cesare Manzitti Il procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio aveva chiesto cinque condanne e un'assoluzione. In particolare l'aggiunto aveva chiesto la condanna a sei anni per Chiappini, a cinque anni per Guttmann, otto mesi per Sponsilli e Fasan, sei mesi per Pedrazzini e l'assoluzione per Zelman. Gli accertamenti scattarono nella primavera 2017, a mostra in corso che a quel punto chiuse prima, dopo la denuncia del critico Carlo Pepi e fra i testimoni-chiave viene individuato l'esperto francese Marc Restellini che puntò subito il dito contro Guttmann. Le perizie avevano stabilito che 20 opere, un terzo di quelle esposte, erano false. Secondo gli investigatori, attraverso l'esposizione alla mostra si voleva rendere autentiche delle opere false in modo tale da acquisire una maggiore quotazione e rivenderle a prezzi stellari nel centenario della morte di Modì. Per i legali degli imputati, invece, le opere sono autentiche.