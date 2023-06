Erg migliora il rating, fra i leader di sostenibilità

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Erg, primario operatore di energia pulita da fonti rinnovabili, è stata promossa da Msci, una delle principali società di ricerca sulle performance aziendali in ambito Esg (ambiente, società e governance, i tre ambiti sui quali si misura la sostenibilità di un'azienda) al rating AAA, in miglioramento rispetto all'AA del 2022. La promozione la fa rientrare nella categoria "leader". Erg si è collocata fra le migliori 18 utilities a livello internazionale fra le 138 analizzate da Msci per le performance Esg e le circa 2.900 aziende esaminate a livello globale. Inoltre il gruppo ha raggiunto la quarta posizione, rispetto alla decima registrata l'anno scorso, piazzandosi fra i Top performer Esg identity all'interno dell'Integrated governance index 2023, l'indice che verifica il grado di integrazione dei fattori Esg nelle strategie aziendali. "Due riconoscimenti - sottolinea una nota di Erg - che premiano il piano industriale 2022-2026 con il quale il gruppo conferma il modello "pure renewable" attraverso importanti investimenti nell'eolico e solare e l'ambizioso obiettivo di raggiungere una capacità installata di 5GW nel 2027". (ANSA).