Donne vittime di violenza diventano attrici

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Le donne del Centro per non subire violenza di Genova tornano in scena, domani alle 21, al Teatro Garage con uno spettacolo prodotto dal teatro dell'Ortica dal titolo 'Arredamenti interni. Pezzi scelti dal dentro al fuori'.

La regia è di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati.

Una rappresentazione teatrale che raccoglie l'eredità del lavoro svolto in questi anni da Anna Solaro (attrice e regista del teatro dell'Ortica, morta a novembre dello scorso anno) e che porta sul palcoscenico il vissuto di donne che hanno subito violenza ma che hanno trovato la forza e il coraggio per parlarne e ricominciare. Lo spettacolo è frutto del percorso di laboratorio teatrale svolto dalle donne del Centro che ha compiuto 40 anni, una drammaturgia originale nata dalla scoperta autentica di quelle risorse che il lavoro teatrale può far emergere.

"Siamo impegnate in progetti di protezione delle donne e, in molti casi dei loro bambini - spiegano dal Centro - la nostra missione è sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. E il teatro è uno di questi modi. Questo spettacolo è un progetto di inclusione e integrazione: sul palco ci saranno sia le donne che si sono rivolte al centro che operatrici".

(ANSA).