Con Liguria delle Arti in scena Carducci, Caproni e Montale

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Prende il via mercoledì 21 giugno prossimo a Diano Castello la sesta edizione di "Liguria delle Arti", progetto itinerante con la direzione artistica di Pino Petruzzelli, nato nel 2018 grazie alla iniziativa di Teatro Ipotesi con l'appoggio di Regione Liguria. Il progetto è stato presentato oggi in Regione alla presenza dello stesso Petruzzelli, di Pietro Borgonovo, direttore artistico della G.O.G., di Roberto Tagliamacco direttore del Conservatorio Niccolò Paganini, di Tiziana Cattani direttrice Soci Coop Liguria e di Giacomo Montanari, storico dell'arte.

Una conferenza particolare che ha unito due delle espressioni artistiche che formano il tessuto del progetto: la musica con l'esecuzione da parte del giovane violinista Filippo Taccogna di una Allemanda di Bach e la poesia con la lettura di Montale da parte di Petruzzelli.

"La Cultura - ha dichiarato Petruzzelli - è il motore di questo momento storico in cui sentiamo più forte che mai la necessità di condivisione. Ed è proprio attraverso la Cultura e la toccante forza dell'Arte che narriamo la bellezza e la sacralità del nostro territorio".

Dall'entroterra alla costa, da levante a ponente, il cartellone accosterà gioielli architettonici e paesaggistici a pagine letterarie e musicali in uno speciale connubio fra esperienze artistiche e naturali diversificate. "L'elemento centrale del progetto - ha sottolineato Giacomo Montanari - è la relazione con il territorio: mettere al centro la cultura vuol dire guardare al futuro, non rimpiangere il passato".

Tre serate, in particolare, saranno dedicate a tre giganti della nostra poesia: Carducci (Arenzano 14 luglio), Caproni (Fontanigorda, nella sua amata Val Trebbia, 29 luglio) e Montale (Monterosso, 30 luglio) saranno raccontati brillantemente nei loro aspetti anche meno noti da Francesco De Nicola, presidente dell'Associazione Dante Alighieri di Genova e dalla storica dell'arte Silvia Bordo. (ANSA).