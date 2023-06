Calenda, mi sento più affine a Bucci che a Toti

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - "Mi sento più affine a Bucci se proprio devo essere sincero piuttosto che a Toti". Lo ha detto Carlo Calenda leader di Azione ad un incontro pubblico. Calenda ha poi spiegato le sue ragioni. "Un soggetto unico al centro con Toti? Non saprei anche perché Toti ha scelto di andare con la destra. Noi siamo aperti a discutere con tutti. Se è irrevocabile? non lo so ma ammetto che non lo sento da un po'.

Se devo dirla, con Bucci mi sento più affine come approccio all'amministrazione dove conta molto quello che puoi realizzare e per la serietà. Forse - ha concluso - anche un po' per il carattere ma in questo caso non è un complimento a Bucci".

(ANSA).