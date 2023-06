Calcio: Sampdoria, approvato il bilancio

L'assemblea degli azionisti della Sampdoria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, passaggio fondamentale per dare un futuro alla Samp, e per il momento è stato confermato ad interim l'attuale Cda.

L'assemblea iniziata in ritardo di oltre un'ora si è tenuta nella sede di Corte Lambruschini e non è andata deserta come temuto inizialmente. Collegato da remoto vi era infatti Fabio Toso, il nuovo amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, società che controlla ancora la Sampdoria in attesa del closing con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Fuori dalla sede anche alcune decine di tifosi. Il timore era quello che Toso, rappresentante di Massimo Ferrero, non si presentasse facendo andare deserta l'assemblea che sarebbe stata posticipata in seconda o terza convocazione rispettivamente il 19 e 20 giugno proprio a ridosso dell'iscrizione in serie B.

In contemporanea con l'assemblea è arrivato il via libera da parte del Tribunale di Genova relativamente al piano di ristrutturazione del debito, in particolare all'autorizzazione all'emissione del prestito obbligazionario, un altro elemento fondamentale per la salvezza della società.

Radrizzani sui social, 'Forza Samp, ricominciAMO'

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 la Sampdoria ha raggiunto un risultato cruciale per la sopravvivenza: senza il semaforo verde sarebbe stato impossibile iscriversi il prossimo 20 giugno al campionato di serie B. "Forza Samp, ricominciAMO" ha scritto su Twitter Andrea Radrizzani per festeggiare la notizia. Un nodo che si è sciolto e automaticamente ha permesso al Tribunale di dare il via libera anche per l'emissione del prestito obbligazionario: ovvero i 30 milioni che Radrizzani e Matteo Manfredi metteranno nelle casse della Sampdoria per pagare stipendi a staff tecnico e giocatori ma anche per saldare una prima parte di debiti. In attesa del closing definitivo, anche se di fatto è finita l'era Ferrero, è stato anche confermato anche l'attuale CdA, composto da Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi. Resterà ancora in carica fino al definitivo passaggio di proprietà all'ex presidente e patron del Leeds