A Genova un'estate da ridere con il cartellone del Teatro Garage

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Dal primo luglio al 5 agosto torna 'Ridere d'agosto ma anche prima' un mese dedicato alla comicità.

La trentatreesima edizione della rassegna estiva del Teatro Garage di Genova propone 19 appuntamenti tra cabaret, commedia contemporanea, musica, opera lirica, teatro d'improvvisazione e spettacoli per famiglie. Gli spettacoli della rassegna si dividono tra i palchi del Porto Antico (Piazza delle Feste e Arena del Mare) e Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso. Tra i protagonisti di questa edizione i Bruciabaracche con il loro nuovo spettacolo 'Hot', Generazione Disagio che porterà in scena 'Dopodiché stasera mi butto' e il comico Marco Rinaldi. Il pallavolista campione del mondo Andrea Zorzi, nello spettacolo 'La leggenda del pallavolista volante', si racconta insieme all'attrice Beatrice Visibelli e molti altri.

''Questa rassegna è diventata un punto di riferimento dell'estate genovese e ligure - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - ed è anche la celebrazione della tradizione teatrale, lirica e comica che questa città ha saputo esprimere. Anche quest'anno offre un ventaglio di proposte che puntano a soddisfare tutto il pubblico, dai giovani alle famiglie''. Ad aprire la rassegna, sabato 1° luglio sarà Carlo Cicala con 'The best of Carlo Cicala', uno spettacolo in cui lo humour british che contraddistingue il comico si sposa alla magia, con incursioni sorprendenti nel mentalismo che coinvolge e affascina il pubblico.

''Uno dei festival più longevi della tradizione genovese ritorna per la sua trentatreesima edizione - spiegano le organizzatrici Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso, del Teatro Garage -. Il programma di quest'anno, con 19 spettacoli di cui 14 a Villa Imperiale e 5 al Porto Antico, vuole più che mai tornare alle origini e proporre i tanti diversi modi di fare comicità''. Il festival si chiuderà il 5 agosto, a Villa Imperiale, con il concerto dei cantautori Andrea Facco e Max Manfredi 'Una scuola senza allievi', un viaggio musicale nella canzone genovese d'autore. (ANSA).