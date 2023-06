Multate a Spezia in una sera 15 persone alla guida con il telefono

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 GIU - La polizia locale della Spezia va a caccia di automobilisti che guidano usando il telefono cellulare e in una serie di controlli avvenuti ieri sera in piazzale Ferro ne ha fermati e multati 15. A ciascuno di loro è stata elevata una sanzione di 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, inoltre, qualora lo stesso soggetto compia un' ulteriore violazione nel corso di un biennio, questi subirebbe anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Dall'inizio dell'anno sono stati 366 i conducenti sanzionati per la medesima violazione, a dimostrazione della diffusione e della pericolosità del comportamento descritto durante la guida.

L'attenzione resta alta anche perché sono già 540 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale da Gennaio ad oggi e, tra le varie cause dell'incidentalità, emerge proprio la distrazione alla guida quale principale fattore di rischio.

