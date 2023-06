Tre gravi incidenti stradali a Genova in poche ore

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Tre gravi incidenti stradali in poche ore a Genova. Il primo si è verificato in via Tolemaide intorno alla mezzanotte. Un uomo ha perso il controllo dello scooter e dopo essere caduto a terra è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta. E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Subito dopo in corso Sardegna, all'altezza dell'incrocio con via Varese, un ragazzo di 20 anni su una moto si è schiantato contro un'auto. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale ma sembrerebbe che uno dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza. Il centauro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.

Questa mattina, infine, una donna è stata investita da una moto mentre attraversava la strada, fuori dalle strisce pedonali, sotto al tunnel che porta all'incrocio con via Tolemaide, in direzione monte. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e gli agenti della polizia locale. La donna è in prognosi riservata all'ospedale San Martino. (ANSA).