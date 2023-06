The Ocean Race, Bucci e Toti ricevono all'Aia la bandiera

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Il lungo giro del mondo di The Ocean Race sta per arrivare al "Grand Finale" di Genova, primo storico traguardo in Italia nell'anno in cui la competizione compie 50 anni. Alla partenza dell'ultima tappa all'Aia c'erano ilsindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Bucci ha incontrato il sindaco dell'Aia, Jan van Zanen, che ha firmato, alla presenza del ceo di The Ocean Race, Richard Brisius, l'adesione ai principi della prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà scritta proprio a Genova, al termine dell'Ocean Summit del prossimo 27 giugno. "E' un momento importante - sottolinea Bucci - che suggella l'impegno dell'Aia e di Genova nella sfida per la protezione degli oceani. Oggi ribadiamo il nostro impegno affinché tutti rispettino l'oceano in futuro". Il collega olandese ha sottolineato di firmare con convinzione la Carta e ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso di ospitare per la terza volta The Ocean Race. Per noi è stata una scommessa vinta e sono sicuro sarà un volano prezioso anche per Genova", dove le barche sono attese il 25 giugno.

"Siamo orgogliosi che la nostra regione sia stata scelta per il primo storico arrivo in Italia del gran finale di The Ocean Race: sarà una vetrina eccezionale per la nostra terra e l'occasione per promuovere le nostre eccellenze ad una platea di oltre 2 milioni e mezzo di persone, oltre alle migliaia di turisti che arriveranno per assistere a quest'impresa sportiva", ha sottolineato Toti Con il sindaco anche l'ambasciatore d'Italia in Olanda, Giorgio Novello: hanno ricevuto dalle autorità olandesi la bandiera ufficiale di The Ocean Race. "Genova ha fatto centro", ha sottolineato Giorgio Novello. "Pochi giorni ci separano da un momento davvero straordinario. Genova sarà capitale mondiale della vela e ambita meta turistica con un cartellone di eventi e attività da record. Ospitare la tappa finale di The Ocean Race è un'incredibile opportunità di promozione", ha detto Bucci.

In questa occasione è stato presentato anche il Salone Nautico che si terrà a Genova dal 21 al 26 settembre. "E' una occasione unica poter presentare al pubblico mondiale di Ocean Race la 63/a edizione del Salone", ha spiegato Stefano Pagani Isnardi (ANSA).