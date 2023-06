Senza dehors perde clienti, Tar sospende sanzione a ristorante

Un ristorante di Sanremo sanzionato per aver invaso ripetutamente il marciapiede pubblico con il dehor vince il primo round legale al Tar contro il Comune.

"Senza il dehor sul fronte mare, molto frequentato nell'attuale periodo di alta stagione, l'esercizio di ristorazione subirebbe una notevolissima perdita di clientela e, quindi, di fatturato".

Con questa motivazione il Tar della Liguria ha accolto la domanda cautelare dei titolari di un ristorante a Sanremo che avevano fatto ricorso contro il Comune e ha bloccato sino al prossimo 1 dicembre, data dell'udienza di merito, l'efficacia del provvedimento con cui l'Amministrazione aveva sospeso per 15 giorni la concessione di suolo pubblico all'esercizio. Il provvedimento sanzionatorio del Comune era stato adottato dopo tre violazioni del regolamento cittadino sui dehors, "consistenti nell'occupazione del marciapiede in misura eccedente rispetto a quella autorizzata". (ANSA).