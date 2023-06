Sansa, per Regione Liguria 'climate change' non esiste

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Il nuovo regolamento della Regione Liguria sui Piani di bacino per le aree inondabili "non parla nemmeno dei cambiamenti climatici e per definire le aree a rischio usa dati vecchi di decenni". Lo denuncia il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale Ferruccio Sansa al termine dell'audizione in commissione Ambiente del professore di Costruzioni idrauliche e Idrologia all'Università di Genova Giorgio Roth. "Tutti i liguri avrebbero dovuto ascoltare le parole del professor Giorgio Roth dell'Università, un tecnico chiamato a esprimere un parere sulle nuove norme della Giunta Toti che permetteranno di costruire nelle aree alluvionali ad alta pericolosità - sostiene Sansa -. Secondo Roth nel testo non è mai presente l'espressione 'cambiamento climatico' e la quantificazione di questi cambiamenti oggi è quasi impossibile.

Nel nuovo piano non sono previste norme di mitigazione e di adattamento per ridurre danni ed effetti disastrosi".

Sansa rimarca che dall'analisi tecnica dell'esperto si può evincere che "il nuovo regolamento si basa su dati delle precipitazioni che sono vecchi di decenni". "Si vuole calcolare la pericolosità di un fiume per costruirci case, ma senza considerare i cambiamenti climatici e basandosi su dati che risalgono a trenta, quaranta, cinquant'anni fa. Un altro mondo", commenta. (ANSA).