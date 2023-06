Regione Liguria stanzia 3,3 mln di voucher per centri estivi

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - La Regione Liguria ha stanziato 3,3 milioni per i voucher alle famiglie di bambini e ragazzi da 3 a 14 anni che frequenteranno i centri estivi nel 2023. La misura approvata dalla Giunta Toti mira a "favorire la partecipazione dei giovani alle attività educative e ricreative svolte nel periodo estivo e finalizzate al benessere dei minori". 200mila euro saranno destinati a sostenere la partecipazione di minori ucraini alle sopracitate attività. "Le famiglie provvederanno direttamente a presentare domanda di contributo a Filse", spiega l'assessore regionale alla Tutela dell'infanzia Simona Ferro.

"La misura diventa strutturale per aiutare a conciliare il lavoro dei famigliari con la necessità di divertimento e sport dei giovani", evidenzia l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola.

Per la fascia di età 3-14 con Isee fino a 15.000 euro è previsto un contributo fino a 90 euro a partecipante per settimana di frequenza; per i bambini e ragazzi di famiglie con Isee da 15.001 a 30.0000 euro è previsto un contributo fino a 70 euro; per i bambini e ragazzi ucraini il contributo arriva fino a 118 euro. Il voucher è settimanale (5 giorni) riparametrabile su base giornaliera. Le famiglie possono richiedere un voucher per ogni minorenne frequentante i servizi finanziati dal presente avviso e per ogni settimana di frequenza sino ad un massimo di 6 settimane. L'avviso è pubblicato sul sito di Filse. (ANSA).