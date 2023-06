Peste suina: 9 nuovi casi in Liguria, 1 in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Dieci nuovi di Peste suina africana, 9 in Liguria e uno in Piemonte. Con l'ultimo aggiornamento fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino il numero totale delle positività nell'area 'rossa' di Liguria e Piemonte sale a 782.

Si segnala il primo caso dall'inizio dell'emergenza a Bargagli, in provincia di Genova, che porta a 96 i Comuni con almeno una positività accertata sul suo territorio. (ANSA).