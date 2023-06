Gratarola, nei Pronto soccorso permanenza media 5 ore e 49'

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - "Spiace che un tema così delicato venga strumentalizzato per fini politici e venga utilizzato come tema di contrapposizione. Nessuno nasconde i problemi ma si tratta, nella sostanza, di temi nazionali da risolvere a livello di sistema. In particolare, a proposito dei pronto soccorso, la diffusione e l'interpretazione di dati estrapolati da un contesto generale può essere distorsiva nei confronti di un sistema che mostra importanti punti di forza". Così l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola in merito ai dati diffusi nella giornata odierna dalla Cgil e da alcuni consiglieri di opposizione sulle criticità della sanità pubblica in Liguria.

Regione Liguria sottolinea che "va specificato come i tempi di permanenza nel pronto soccorso siano diversi dai tempi di attesa. La permanenza viene stimata a partire da quando il paziente viene preso in carico fino alle sue dimissioni o ricovero. Durante il periodo di permanenza il paziente è in cura all'interno del pronto soccorso". "In questo senso, nell'anno in corso, i tempi di permanenza media complessiva in Liguria sono pari a 5 ore e 49 minuti, tempistica che rispetta abbondantemente le linee guida ministeriali che prevedono dimissioni entro 8 ore", ribadisce aggiungendo che "il dato della sola area metropolitana genovese sui tempi di permanenza del 2022, citato dalla Cgil, è pari a 6 ore e 41 minuti e non oltre le 10 ore come sostiene il sindacato".

"Più in generale il numero degli accessi ai pronto soccorso liguri - aggiunge Gratarola - risulta viziato da una sanità territoriale che ha scarsa capacità di assorbimento e che, proprio per questo motivo, è oggetto di un potenziamento grazie al Pnrr con cospicui investimenti in ospedali e case di comunità".

In merito alle liste d'attesa Regione sottolinea che "il totale degli interventi di recupero di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica non erogate a causa Covid e interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa effettuati nel 2022, è superiore, rispetto al 2020, di 40 milioni per quanto riguarda i ricoveri per interventi chirurgici in elezione e di 66 milioni per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale". (ANSA).