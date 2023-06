Gli yogurt del Caseificio Val d'Aveto conquistano 12 stelle

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Il Caseificio Val d'Aveto ha ottenuto 12 stelle d'oro per cinque dei suoi yogurt, dalla giuria dell'International taste institute di Bruxelles, dopo la degustazione effettuata, alla cieca, da 250 chef e sommelier da tutto il mondo. "Questo riconoscimento internazionale - ha commentato Angelo Galeati, amministratore delegato dell'azienda ligure del Gruppo Sabelli, nata nel 1991 con lo scopo di rilanciare la produzione casearia a latte crudo del San Stè e salvaguardare l'identità della valle - ci dimostra ancora una volta che la tradizione, l'unicità e la qualità sono tratti distintivi della nostra storia che vengono capiti e apprezzati anche fuori dal territorio ligure in cui siamo nati". La giuria, di cui fanno parte fra gli altri Christian Brancaleoni (miglior sommelier italiano, 2022), Ferran Vila-Pujol, (miglior sommelier spagnolo 2022), Alain Nonnet (2 Stelle Michelin), Bernard Vaussion (Head chef to the president of France), and Julie Dupuis (Miglior donna Sommelier del mondo) ha assegnato a due yogurt dell'azienda ligure - bianco e pistacchio - 3 stelle e 2 ciascuno ad altri tre: pralinato croccante, miele di tiglio e nocciola Piemonte. (ANSA).