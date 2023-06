Giocosa a Fortezza del Priamar nel nome di Donizetti e Poulenc

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Riparte il 30 giugno nella Fortezza del Priamar a Savona la stagione estiva dell'Opera Giocosa. La rassegna "Contaminazioni liriche", presentata oggi, prevede appuntamenti operistici, concerti strumentali e vocali. "Quando abbiamo deciso di iniziare questa operazione - ha detto Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico - ci siamo resi conto che dovevamo dare una svolta perchè il Teatro dell'Opera, l'unico di tradizione in Liguria e uno dei pochi in Italia, è la Liguria".

Lo spettacolo d'esordio sarà "L'elisir d'amore" di Donizetti con la direzione di Aldo Sisillo e la regia di Stefania Panighini: una coproduzione con il Comunale Pavarotti-Freni di Modena. Il secondo appuntamento lirico, il 15 luglio, porterà il pubblico nelle atmosfere eleganti e francesi di Poulenc e di Cocteau, autori di "La voix humaine" e di "La Dame de Montecarlo". I due lavori affidati alla direzione musicale di Matteo Beltrami portano la firma di Renata Scotto, artista savonese che nel 1993 al Carlo Felice della "Voix humaine" fu magnifica interprete. Al Priamar canterà il soprano Diana Lamar.

Sul versante della musica sacra sarà protagonista lo spettacolo itinerante "Stabat Mater": giovani mimi realizzeranno alcuni quadri del barocco ligure accompagnando le note della partitura pergolesiana. Il capolavoro sacro diretto da Manuela Ranno sul podio del Voxonus Ensemble sarà eseguito il 19 luglio a Laigueglia, il 21 luglio nel Santuario di N.S. di Misericordia, il 23 luglio ad Andora e l'11 agosto in Monte Calvario di Imperia. Completeranno il cartellone due concerti tra tradizione e modernità: il 1° luglio Giovanni Di Stefano dirigerà l'Orchestra Sinfonica di Savona in un programma lirico (solisti il soprano Adriana Iozzia e la violinista Eleonora Podestà), mentre il 23 luglio Cristina Zavalloni con un gruppo strumentale proporrà "Work song" una rilettura jazz dei canti di lavoro.

"Siamo molto orgogliosi del tipo di proposta culturale - ha dichiarato l' assessore alla cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro - Accoglie le realtà che a Savona operano nel tema della musica e del canto. Un orgoglio dentro l'orgoglio è il Premio donna scrittrice, che sbarca a Savona (16 luglio al Priamar)". (ANSA).