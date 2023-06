Amiu schiera 45 mezzi elettrici per pulire i vicoli di Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Quarantacinque mezzi elettrici e l'implementazione delle autorimesse con nuove colonnine di ricarica, finanziati con 3 milioni di euro di fondi Pon Metro sono il risultato del percorso di ammodernamento ed evoluzione del parco mezzi per i rifiuti intrapreso da Amiu per il centro storico di Genova. L'azienda partecipata ha presentato la novità questa mattina in piazza Fontane Marose. Insieme al presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, gli assessori comunali all'Ambiente Matteo Campora e ai Centri storici Mauro Avvenente e il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù.

"Per ora partiamo con i mezzi in grado di portare fino a 35 quintali - spiega Raggi -, l'utilizzo di veicoli elettrici dimostra l'impegno di Ami nella sostenibilità ambientale, oltre a permettere un miglioramento della qualità dell'aria sia nelle aree di lavoro sia nelle strade della nostra città, con benefici per i cittadini e anche per i nostri dipendenti". Si parte con 23 veicoli leggeri elettrici allestiti con attrezzatura per la raccolta dei rifiuti; 4 veicoli leggeri elettrici allestiti con cassone ed attrezzatura per il lavaggio strade e marciapiedi; 4 veicoli leggeri elettrici allestiti con cassone da utilizzare per la raccolta dei rifiuti ingombranti; 4 spazzatrici tra piccole e medie a cui si aggiungeranno una decina di ciclocarri sempre ad alimentazione elettrica.

"Un altro sforzo importante nella direzione di un sistema di raccolta dei rifiuti in città, e in particolare nel nostro centro storico, più efficiente dal punto di vista operativo e dell'impatto ambientale - dice l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - la sinergia con Amiu continua a dare i suoi frutti, anche sul fronte della transizione elettrica che porta benefici importanti a dipendenti dell'azienda, cittadini e turisti in termini di una migliore qualità dell'aria, minori emissioni di anidride carbonica e una riduzione dei costi legati all'utilizzo dei carburanti tradizionali".

