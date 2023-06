Al Porto Antico con il Suq torna anche la "Sfida al mozzicone"

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Sabato 17 giugno al Porto Antico di Genova si terrà la seconda edizione della "Sfida al mozzicone", l'evento di pulizia volontaria organizzato all'interno del 25° Suq Festival.

Una squadra di volontari di ogni età sarà impegnata al Porto Antico nella raccolta di mozziconi di sigaretta abbandonati in strada, sui marciapiedi e nei tombini, con il duplice obiettivo di impedirne l'arrivo in mare e sensibilizzare le persone, in particolare i più piccoli, sui danni che le sigarette provocano alla salute, all'ecosistema marino e a tutto l'ambiente.

L'anno scorso in meno di due ore furono ben 25.000 i mozziconi raccolti dai volontari. "Condividiamo lo spirito di questa bella iniziativa organizzata da Cittadini Sostenibili che attraverso un gesto semplice, almeno in apparenza, come la raccolta da terra di un mozzicone, dimostra in modo esemplare la necessità di abbandonare una volta per tutte le cattive abitudini che danneggiano l'ambiente, il mare e, per la proprietà transitiva, anche la salute delle persone". ha dichiarato l'assessore comunale all'ambiente Matteo Campora.

L'appuntamento per i volontari è fissato alle 10 presso piazza delle Feste. Qui i partecipanti riceveranno le istruzioni su come realizzare l'intervento di pulizia che terminerà alle 12.30.

Inoltre, durante l'attività, è prevista la distribuzione di posacenere tascabili creati da Surfrider Genova in collaborazione con Amiu e Comune di Genova. (ANSA).