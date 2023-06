Vescovo, sospensione Schengen tra Francia-Italia è illegale

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 GIU - "L'11 giugno 2015 il Governo francese ha sospeso gli accordi di Schengen e ripristinato i controlli alla frontiera. Tale decisione, rinnovata di 6 mesi in 6 mesi, perdura tuttora e continua a produrre conseguenze negative nei confronti delle persone migranti in viaggio, ma indirettamente anche verso la città di Ventimiglia". Lo scrive il vescovo della diocesi di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta. Dura la presa di posizione contro la politica transalpina: "Al confine di Ventimiglia è sistematica la richiesta dei documenti ma solo a chi ha la pelle scura, con il conseguente respingimento e permanenza in città per uno o più giorni. Tutto ciò ha portato i migranti a rivolgersi ai trafficanti o a rischiare la vita per evitare controlli: sono decine le vittime folgorate sui tetti dei treni, cadute dalle montagne, investite in autostrada". Secondo Suetta, la decisione del governo francese risulta ancora più "stridente" da quando è iniziata la guerra in Ucraina: ai profughi ucraini è riconosciuto il diritto a muoversi all'interno dell'Ue e scegliere in quale Paese rifugiarsi. "Una ulteriore conferma dell'illegittimità della sospensione degli accordi di Schengen è venuta il 26 aprile scorso dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea intervenuta per ribadire che tale sospensione "non può superare una durata massima totale di sei mesi" salvo eccezioni legate a 'grave pericolo'. "La Corte - scrive Suetta - ricorda che il codice Schengen pone il principio secondo cui le frontiere tra Stati membri possono essere attraversate in qualunque punto senza che siano effettuate verifiche sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità. Si tratta qui di una delle principali conquiste dell'Ue, la creazione di uno spazio di libera circolazione senza frontiere interne. Il ripristino dei controlli dovrebbe costituire un'eccezione e una misura di ultima istanza". In attesa che cambino le scelte a livello europeo, Suetta auspica che si continui "nella buona prassi di dare assistenza ai migranti come recentemente confermata anche dalla istituzione dei Pad in collaborazione con la Prefettura, il comune di Ventimiglia e le associazioni di volontariato". (ANSA).