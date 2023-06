Sequestro di persona per carico di droga sparito, 9 arresti

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - La Guardia di Finanza ha arrestato nove persone nell'ambito di una operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. In manette sono finiti cinque albanesi, tre dominicani e un ecuadoriano. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per l'importazione di 100 chili di cocaina dall'Ecuador, sequestro di persona e detenzione di droga. Alle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Federico Manotti, ha partecipato anche un finanziere sotto copertura, infiltrato nell'organizzazione. In particolare, le indagini hanno permesso di monitorare, a partire da novembre, il tentativo dell'organizzazione criminale di importare un carico di 100 chili di cocaina dal porto di Guayaquil (Ecuador) al porto di Genova a mezzo container. Il carico però, nel corso della navigazione, è stato fatto sparire da qualcuno dell'equipaggio. Una volta arrivata a Genova la nave senza la droga è stato messo in piedi un sequestro di persona di un italiano allo scopo di estorcergli informazioni utili per rintracciare il presunto responsabile del mancato arrivo della cocaina attesa. La polizia aveva arrestato in flagranza i sequestratori: Joel De Jesus Castillo Tapia ed Ernesto Holger Wila Quinonez, e una terza persona Nevia Vasaj che, armato, sta a raggiungendo gli altri due a Genova.

Lo sviluppo delle indagini ha permesso di monitorare la fuga in Albania dei capi del gruppo criminale che hanno proseguito dall'estero l'organizzazione di traffici di sostanze stupefacenti in Italia, come riscontrato nel corso di un intervento operato dalla Guardia di Finanza di La Spezia nel mese di gennaio, che ha consentito di sequestrare ad Arcola (SP) un chilo di cocaina e di arrestare il corriere utilizzato per il trasporto.

In manette sono finiti gli albanesi Ardian Sufaj, secondo l'accusa il capo dell'organizzazione, Andiol Xhindoli, Andrea Vasaj, il dominicano Francisco José Castillo Tapia, residente a Massa, e Hane Sufaj, residente a Pisa. Perquisizioni sono in corso a La Spezia, Massa, Carrara e Pisa. (ANSA).