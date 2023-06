Sanità ligure di basso livello e liste d'attesa troppo lunghe

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Per il 93,2% dei liguri i tempi d'attesa nella sanità pubblica sono troppo lunghi, per l'84% il servizio sanitario negli ultimi 5 anni è peggiorato, per l'86,2% il principale problema nei pronto soccorso è la mancanza di personale e per il 55,2% la carenza di presidi sul territorio.

Sono i dati emersi da un sondaggio sul territorio condotto dalla Uil Liguria, che ha intervistato oltre 1.600 cittadini nei principali ospedali di tutta la Regione e fuori negli ultimi mesi nell'ambito della campagna 'Articolo 32', dal medesimo articolo della Costituzione italiana.

Dai risultati raccolti, i cittadini nel complesso danno riscontri abbastanza positivi sulla qualità della sanità ligure, il 50,5% degli intervistati la ritiene 'di medio livello', ma evidenziano le maggiori criticità. Queste sono individuate soprattutto nella mancanza di personale (sottolineata dall'86,2% degli intervistati) e dalla carenza di presidi sul territorio (55,2%). Secondo il 93,2% dei cittadini liguri intervistati i tempi di attesa della sanità sono troppo lunghi, evidenza che si collega con la necessità di assumere più personale (scelta dall'89,3%), seguita dall'esigenza di eliminare il numero chiuso dalla facoltà di medicina (52%).

Anche il trend percepito sull'andamento della sanità durante e dopo il periodo del covid spacca il campione: il 50% dei liguri intervistati ritiene complessivamente la sanità pubblica ancora di medio livello mentre il 45,7% la ritiene di basso livello.

"Ascoltare l'opinione di cittadini su un tema così importante è per noi fondamentale. -ha detto il segretario confederale Uil Liguria Alfonso Pittaluga - Da anni chiediamo maggiori investimenti soprattutto per aumentare il personale".

"I cittadini chiedono di avere una sanità pubblica che funzioni - sottolinea il segretario generale Uil Liguria Mario Ghini -, quindi la cosa che chiederemo alla Regione Liguria è che si vada verso un rafforzamento della sanità pubblica. E' quello che serve alla Liguria: più ospedali, più presidi sul territorio, una riduzione vera delle liste d'attesa, un intervento sugli organici per rinforzare un sistema indebolito negli ultimi quindici anni". (ANSA).