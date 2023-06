Richiesta bipartisan per ampliare agevolazioni antismog a Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità le mozioni di Lega e Partito Democratico per l'allargamento delle agevolazioni per sostituire i mezzi inquinanti. Le agevolazioni varranno non solo per i residenti del Comune di Genova ma anche per quelli della Città metropolitana.

I documenti, presentati dai consiglieri Federico Bertorello della Lega e Cristina Lodi del Pd, sono collegati all'ordinanza antismog dello scorso primo marzo che vieta su tutto il territorio del capoluogo ligure dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, la circolazione a tutti i mezzi a benzina di categoria euro 1 o inferiore e di tutti i mezzi diesel di categoria euro 3 o inferiore.

Lo stanziamento di Regione Liguria sarà di 18 milioni di euro per poter sostituire il proprio mezzo ma fino ad oggi i fondi utilizzati sono stati pochi come ha denunciato la consigliera Lodi. "Da inizio anno fino a fine maggio, le domande arrivate agli uffici comunali sono state 509, di cui 424 ammesse e 85 respinte per mancanza di requisiti. Le 424 richieste che hanno già avuto il placet, dati aggiornati all'ultimo elenco pubblicato dal Comune dieci giorni fa, cubano in totale 775.980,53 euro: considerato che per il 2022 e il 2023 il plafond messo a disposizione è di oltre 9 milioni (9.052.000) significa che in cinque mesi è stato sfruttato appena l'8,57% della somma messa in preventivo" ha spiegato.

"Genova è l'unica città italiana ad aver avuto un contributo così alto-ha aggiunto Federico Bertorello-. Come Lega in Regione ci siamo attivati per chiedere se ci siano state economie di spesa derivanti dal contributo di 18 milioni di euro e anche in Comune abbiamo chiesto di sapere se ci sono fondi residui da poter utilizzare per diverse iniziative come l'app MoVe-In, che concede deroghe chilometriche ai proprietari di auto e veicoli commerciali rientranti nei divieti, o l'estensione del bando per avere i contributi per l'acquisto di mezzi non inquinanti anche ai residenti nella Città Metropolitana. Misure importanti da attuare perché potrebbero mitigare l'impatto dell'estensione dei divieti a Genova". (ANSA).