Presunta truffa al Casinò, a cartaio 300 euro a mazzo truccato

Per ciascun mazzo truccato introdotto tra quelli utilizzabili per le partite del gioco del punto e banco, il cartaio Luigi Carbone, detto 'Silvio', guadagnava importi di denaro variabili "ma, comunque, almeno 300 euro per volta". E' quanto si legge nell'ordinanza del gip Paolo Luppi di Imperia che dispone la misura cautelare nei confronti degli appartenenti alla presunta associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al peculato e alla corruzione. Dieci le persone finite sotto inchiesta. Oltre a Carbone, anche nove giocatori, quasi tutti della provincia di Torino. A capo dell'associazione c'era Francesco Ricotta "il quale - scrive il giudice - ne determinava la nascita e, detenendo il potere decisionale, agiva quale coordinatore e referente primario per tutti i sodali nell'illecita attività di truffa ai danni del Casinò di Sanremo, pianificando le condotte strumentali all'attuazione del programma criminoso" e "impartendo le direttive per il gioco del Punto e Banco, mutando le strategie e la tipologia di artifici e raggiri posti in essere per commettere le truffe ai danni del Casinò di Sanremo".

Secondo il giudice, Ricotta "decideva le quote di partecipazione degli associati agli utili e alle perdite derivanti dal gioco del Punto e Banco, decidendo di quali giocatori-associati servirsi per commettere le truffe" ed era anche l'unico interlocutore del 'cartaio'.

Vincite in continua crescita

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti le vincite al tavolo del Punto e Banco da parte dei giocatori indagati avvenivano in un continuo crescendo. Dai 13.160 euro del 5 giugno 2022 si passa ai 31.295 euro del 16 giugno, ai 33.615 euro del 17 luglio fino ai 43.320 euro del 6 agosto dello stesso anno. Gli inquirenti ritengono dunque che la presunta truffa abbia fruttato importi per centinaia di migliaia di euro (si parla di oltre 300mila euro).

Carte erano 'sdraio' , Ferrari rosso o nera era dorso mazzo

Il tavolo da gioco è "la spiaggia", la "sdraio" erano le carte e "il bagnino" era il cartaio. E' questo il codice usato dagli indagati al telefono. Oltre a termini 'balneari' riferimenti anche ad auto di lusso come la "Ferrari nera/rossa" per indicare il dorso colorato dei mazzi di carte, "parcheggio" o "garage" per l'armadio di interscambio da cui venivano prelevati i mazzi da truccare.

La segnalazione di situazioni sospette al Casinò di Sanremo avviene da inizio 2022, quando a causa delle ingenti perdite registrate al Punto e Banco, la casa da gioco adotta alcune procedure tra cui provvedimenti di divieto nei confronti di persone 'sospette'. Il 19 gennaio 2022 infatti viene vietato l'ingresso di Francesco Ricotta. Tuttavia, malgrado le contromisure, dall'inizio del 2022 fino al 14 maggio dello stesso anno, si accerta una perdita di circa 158 mila euro al Punto e Banco, 100 mila euro dei quali soltanto tra il primo e il 13 maggio. E proprio il 13 maggio, un capo tavolo segnala a un ispettore l'anomalo comportamento di uno degli indagati che all'apertura del Punto e Banco cerca posto vicino al contenitore da cui il croupier estraeva le carte. Alla chiusura del tavolo (con una perdita di 20 mila euro), il personale della casa da gioco controlla i mazzi di carte usati, riscontrando che gli spigoli interni di tutti i rombi contenenti la dicitura "CM Sanremo" delle carte "erano leggermente più chiari perché mancanti di una piccola porzione di inchiostro". Il 14 maggio 2022, il Casinò decide di utilizzare carte dal dorso nero "colore che sino a quel momento non era mai stato oggetto di alterazione". A seguito del controllo, non solo le carte non risultavano alterate, ma il Punto e Banco ha chiuso con una vincita di 31.270 euro.