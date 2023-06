Nasconde stupefacenti e armi clandestine, arrestato nel savonese

(ANSA) - FINALE LIGURE, 14 GIU - Lo arrestano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Savona perché doveva scontare oltre 4 anni di reclusione per armi e droga ma dalla perquisizione domiciliare effettuata subito dopo l'arresto la polizia ha trovato e sequestrato due pistole con matricola abrasa, un fucile a pompa risultato rubato e oltre cento munizioni. Nella abitazione dell'uomo, un 31enne di Finale Ligure, sono stati trovati anche oltre due etti di hashish, quindici grammi di marijuana e oltre quattromila euro in contanti. Durante la perquisizione è stato trovato anche l'occorrente per il confezionamento della droga ed un bilancino di precisione. L'arrestato, al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).