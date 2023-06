Genova cerca musicisti per esibizioni gratis a festival

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il Comune di Genova "ha indetto un bando per selezionare giovani artisti e gruppi musicali per esibirsi nell'ambito della rassegna Mal Music nella sala verde del museo di archeologia ligure di Villa Pallavicini a Pegli prevista per la fine di luglio-inizio agosto, il tutto a titolo gratuito. A detta del sindaco Bucci si tratterebbe di un'opportunità per promuoversi, ma in realtà lavorare gratis senza la copertura delle spese e senza attrezzatura di alcun tipo, se non un palco vuoto privo di service musicale, assumendosi anche le responsabilità di quello che potrebbe accadere durante lo svolgimento della performance, non è lavoro ma sfruttamento. Il lavoro va pagato". Lo scrivono in una nota la Camera del Lavoro e il sindacato lavoratori comunicazione della Cgil di Genova (ANSA).