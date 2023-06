Laboratori cinema e arte all'ospedale Gaslini di Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il cinema e l'arte entrano all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova come 'medicina' per il benessere psicologico dei bambini ricoverati e la valorizzazione delle loro attitudini artistiche. Lo prevede 'Con i fumetti cancelliamo i mostri', un progetto dell'associazione 'Medicinema Italia', al via dal 14 giugno in un percorso di laboratori della durata di tre mesi, per 24 incontri mirati di attività e dedicati ai bambini con lo scopo di migliorare il loro stato psico-fisico.

Saranno coinvolti i piccoli degenti di diverse unità operative complesse del Gaslini, per bambini dai 4 ai 6 anni, e per quelli dai 7 ai 10: i laboratori mirano al miglioramento dello stato psico-fisico dei pazienti attraverso il linguaggio del cinema e delle arti, già utilizzato dall'associazione Medicinema Italia in altri ospedali italiani ove è presente anche con vere sale cinema integrate nella struttura ospedaliera. (ANSA).