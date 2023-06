Intesa Città metropolitana-Comune Genova per controllo territori

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il protocollo d'intesa tra Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova per l'utilizzo, da parte dell'ex Provincia, dei servizi di controllo sul territorio, presentato da Franco Senarega, consigliere delegato alla viabilità, è stato approvato oggi nel corso del Coordinamento Metropolitano. In particolare, il patto tra i due enti riguarda l'attività di polizia stradale e l'estensione del servizio di supporto fornito dalla centrale operativa di Genova alla polizia locale della Città metropolitana.

L'accordo, si legge nel provvedimento, arriva in considerazione del fatto, che "risulta necessario avviare azioni di vigilanza su alcune strade provinciali, in cui vengono frequentemente segnalati comportamenti non conformi al vigente codice della strada di particolare pericolosità". Il personale della Polizia locale del Comune di Genova sarà quindi presente sulle strade provinciali, con finalità preventiva e, se necessario, repressiva. "L'obiettivo di questo protocollo d'intesa è naturalmente aumentare la sicurezza dei cittadini delle varie comunità attraverso un maggiore monitoraggio del territorio - spiega Senarega -, come più volte sollecitato dai sindaci dei vari comuni metropolitani, in particolare da quelli dei centri più piccoli". (ANSA).