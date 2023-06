Insediato a Sestri Levante il nuovo consiglio comunale

Prima riunione del nuovo consiglio comunale di Sestri Levante con il neo sindaco Francesco Solinas che dopo 30 anni di sinistra ha scardinato la roccaforte sestrese con liste civiche e al ballottaggio con i voti della destra.

In apertura la seduta è stata presieduta dall'ex sindaca e attuale deputata Valentina Ghio, la più votata di tutte le liste. Poi, dopo la votazione per il nuovo presidente del consiglio comunale, la Ghio ha lasciato il posto a Giampaolo Benedetti, eletto con i soli voti della maggioranza.

"Vogliamo potenziare i servizi sociali- ha sottolineato il sindaco - e soprattutto ascoltare la gente e curare le frazioni così come il centro senza disparità. Il turismo è importante per l economia cittadina ma deve essere di qualità prima che di quantità". (ANSA).