Incidente su scooter rubato, scappa lasciando l'amico ferito

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 GIU - Rimane coinvolto in un incidente in sella a uno scooter rubato e poi si dilegua lasciando a terra il suo passeggero ferito. E' successo alla Spezia, nella centrale via XXIV Maggio, una settimana fa, mettendo in moto le indagini della Polizia Locale che è infine riuscita a risalire al fuggiasco. Grazie al sistema di videosorveglianza abbinato al software di riconoscimento targhe, gli agenti hanno appurato come il mezzo, che risultava rubato dallo scorso maggio, fosse stato presente nella zona sud della città nelle ultime settimane. I vigili hanno quindi organizzato diversi pattugliamenti in borghese che hanno portato a trovare il mezzo a due ruote parcheggiato. Atteso il ritorno dell'utilizzatore, lo hanno identificato come un 23enne italiano, già conosciuto agli uffici e senza patente. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di ricettazione e ha ricevuto una multa di 7mila euro per guida senza patente, circolazione senza assicurazione, il sorpasso vietato a destra che ha causato il sinistro e la fuga dopo l'incidente. Il motociclo, ancora in buono stato di manutenzione, è stato restituito alla proprietaria. (ANSA).