Gilardino avanti con il Genoa, 'non vedo l'ora di ripartire'

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - "Cari Genoani, non vedo l'ora di ripartire. A prestissimo... Forza Genoa! Mister Gilardino". Con un simpatico messaggio sui social ufficiali del club il Genoa ha annunciato il rinnovo del tecnico che ha riportato dopo appena un anno il Grifone in serie A.

L'accordo tra le parti era stato trovato nei giorni scorsi ma mancava ancora l'annuncio arrivato oggi. Gilardino aveva iniziato la stagione alla guida della Primavera salvo poi essere promosso in prima squadra il 6 dicembre scorso. Inizialmente ad interim, a suon di vittorie si era guadagnato la conferma sino a fine stagione e il 6 maggio aveva festeggiato la matematica promozione in serie A.

Il suo contratto prevedeva in realtà un'opzione anche per il prossimo campionato che è stata esercitata dal club con un adeguamento economico mentre è stata inserita una seconda opzione anche per la stagione 2024/25. (ANSA).