Garante nazionale dell'infanzia al Festival Andersen

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti e il direttore dell'associazione 'Defence for Children International Italia' Pippo Costella animeranno un incontro sulla partecipazione e i giovani al Festival Andersen il 16 giugno a Sestri Levante.

'Partecipazione: tutti i bambini e i ragazzi hanno diritto a esprimere la propria opinione', sarà il titolo del talk in programma dalle 19 alla Baia del Silenzio, dove interverrà una rappresentanza di giovani della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, l'organismo creato dallo stesso Garante per rendere effettivo questo fondamentale diritto. Un'occasione per discutere delle problematiche e delle opportunità che la partecipazione diretta dei ragazzi al dibattito pubblico implica, ma anche delle responsabilità alle quali è chiamato il mondo adulto, in un dialogo continuo e necessario che troppe volte si è interrotto in questi anni. (ANSA).