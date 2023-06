Erg entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Erg entra a far parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma dedicata alla Finanza Sostenibile della borsa elettronica di New York, permettendo al gruppo di ampliare la rete di potenziali investitori internazionali attenti ai temi della sostenibilità.

La piattaforma, che riunisce investitori, emittenti e banche d'investimento, permette agli investitori di accedere ai dati relativi alle emissioni obbligazionarie green di diversi emittenti, permettendo così la generazione e comparazione di diversi impact reports funzionali a una allocazione trasparente dei loro investimenti sostenibili.

Erg ha emesso dal 2019 a oggi tre green bond, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2022, la raccolta sostenibile risulta pari a circa 1,8 miliardi di euro, e rappresenta l'88% dell'indebitamento lordo del gruppo. (ANSA).