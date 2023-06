Contromano per un chilometro sull'A15, tragedia sfiorata

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 GIU - Ha imboccato la A15 La Spezia-Parma contromano per oltre un chilometro prima di scontrarsi contro un'auto con a bordo una famiglia di tre persone, solo il fatto che l'impatto sia stato laterale e non frontale ha evitato che l'incidente si trasformasse in una strage.

L'incidente è avvenuto tra i caselli di Aulla e Santo Stefano Magra, al confine tra Liguria e Toscana, in direzione La Spezia ma in senso opposto a quello di marcia. Nessuno dei quattro occupanti, visitati presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, ha riportato ferite gravi.

I vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata in pochi minuti, mentre la Polizia Stradale svolgerà i rilievi del caso per determinare lo stato psicofisico dei coinvolti. (ANSA).