Università, a Genova la plenaria del progetto Ulysseus

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Fare il punto sul percorso svolto nei primi tre anni di progetto e raccordare le attività tra le diverse Università come accordi di doppio titolo, le iniziative di public engagement, la definizione dell'agenda Ricerca & Innovazione. Sono questi i punti al centro della riunione plenaria dell'alleanza Ulysseus, in corso di svolgimento nel capoluogo ligure. Ulysseus, che è una delle 44 alleanze finanziate dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ per delineare le università del futuro secondo un modello di campus diffuso in più Paesi uniti da attività comuni e integrate.

"Oggi le alleanze costituiscono grandi opportunità per le università italiane - ha spiegato il rettore Federico Delfino -.

Si creano spazi comuni di ricerca, dialogo e confronto, percorsi di studio con mobilità di studenti, docenti e staff. La comunità europea incentiva questo tipo di iniziative e noi siamo dentro a questa grande alleanza che ha come capofila Università di Siviglia. Puntiamo a diventare un grande hub dell'innovazione per il mediterraneo". Questo tipo di alleanze, infatti, mirano a sviluppare progetti molto focalizzati sulle vocazioni territoriali. "Noi abbiamo lavorato, in particolare, sulla parte di innovazione che riguarda il cultural heritage, il patrimonio storico artistico - spiega Delfino - raggruppando i saperi che contraddistinguono un ateneo generalista come il nostro. Nella seconda fase vogliamo puntare su intelligenza artificiale e robotica: entro fine giugno ci sarà l'esito della proposta presentata alla commissione europea". (ANSA).