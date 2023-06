Per crollo soffitto scuola procura scopre violazioni norme

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - La procura di Genova potrebbe contestare la violazione delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro per il crollo del controsoffitto all'interno di una classe della succursale della scuola media Barabino a Genova Sampierdarena. L'orientamento arriva dopo le indagini della polizia locale. Gli agenti hanno verificato che non si è trattato di un vero e proprio crollo ma di un distacco di materiale dovuto forse a infiltrazioni.

Gli investigatori dovranno così ricostruire la catena di responsabilità, a partire dal datore di lavoro del personale scolastico. Nelle scorse settimane sono state sentite le persone informate dei fatti e acquista la documentazione sulla succursale.

Il cedimento era avvenuto a fine aprile mentre l'istituto, all'interno del centro civico Buranello, era chiuso per il 25 aprile. Ad accorgersi dei danni erano stati gli operatori scolastici rientrati dopo il ponte festivo.

Il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi (M5s), in un video pubblicato sui social, aveva mostrato le immagini dello stato disastroso in cui era stata trovata l'aula.

"Questa è una delle scuole per la quale a più riprese abbiamo chiesto interventi di ristrutturazione - aveva denunciato Colnaghi - anche con il Pnrr ma sono state fatte scelte diverse, per scuole di altri quartieri che evidentemente fanno parte di una Genova che per qualcuno è più importante di Sampierdarena".

(ANSA).